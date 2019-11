LEGGI ANCHE

Un avversario in meno nella corsa a Zlatan Ibrahimovic , il bomber svedese che a dicembre vedrà scadere il suo contratto con idi Los Angeles ed è intenzionato a tornare in Europa. Secondo quanto si apprende da Sky UK, anche ilsi sarebbe tirato fuori dalla corsa all'attaccante che ad Old Trafford ci è già passato prima del salto negli Stati Uniti.Il futuro di, dunque, sembra sempre più certo in Italia. La Serie A lo attende ed anche il Napoli può essere nella lista delle sue preferenze viste le sue parole e quelle di, che ben lo conosce e può pensare al colpo di scena. Tra le opzioni possibili anche il colpo di scena Bologna, conche lo accoglierebbe a braccia aperte, o il ritorno romantico in maglia, coi nerazzurri che devono riempire il reparto offensivo.