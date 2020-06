Una visita a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio del club svedese Hammarby, di cui è in parte proprietario, è stata indicata come possibile violazione delle restrizioni al coronavirus. Ibrahimovic era entrato per complimentarsi con i giocatori dopo la vittoria di ieri in casa contro l'Ostersund. La partita, finita 2-0, è stata giocata a porte chiuse e la presenza di Ibrahimovic non era stata annunciata. Secondo le attuali linee guida svedesi sui virus solo i giocatori e gli allenatori sono ammessi negli spogliatoi e le partite si svolgono a porte chiuse. Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA