Sfida al Bodo Glimt per staccare il pass per i playoff di Europa League. I norvegesi sono imbattuti. In 20 partite hanno ottenuto 18 vittorie e due pareggi. A questo Milan servirà il miglior Ibrahimovic: «Mi ha stupito la sua ottima condizione fisica», ha detto Stefano Pioli.



Partita. «Non mi piace pensare che abbiamo tutto da perdere, ma abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia di gioco. Loro hanno giocato 20 partite, di cui 18 vinte e due pareggiate».



Milan. «Stiamo bene, soprattutto mentalmente. Stiamo preparando la gara come se fosse una finale. Ho detto ai ragazzi che queste deve essere la partita più importante della loro vita».



Ibrahimovic. «Mi ha stupito la sua ottima condizione fisica. Ha avuto qualche acciacco all’inizio, ma si è fatto trovare pronto».



Centrocampo. «I quattro centrocampisti che ho possono giocare tutti insieme e ruotare senza problemi. Per come giochiamo ho bisogno di giocatori che sanno stare bene in campo. Krunic lo considero un jolly, può anche giocare più avanti». Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA