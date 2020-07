LEGGI ANCHE

«Quando sono arrivato a, la mia decisione è stata definitiva». Questo uno dei passaggi più importanti dell'intervista rilasciata da Mauro Icardi a Le Parisien: «L’opzione di acquisto poteva essere attivata solo in questa stagione. Ma per me tutto è stato definitivo dalla scorsa stagione. Abbiamo valutato questa decisione con la mia famiglia e tutti abbiamo deciso di rimanere» ha continuato l'argentino.Che sembrava poter interessare ancora a club italiani come Napoli . «No, non ho mai pensato a questi club o al ritorno. Mi sento bene al. Sono tornato in Italia durante le vacanze e ho trascorso lì la quarantena con la mia famiglia. Sono vicino, a un’ora di aereo. E ora la mia famiglia si è completamente stabilita a Parigi», ha concluso