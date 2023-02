Ihattaren ci ricasca: arrestato in Olanda. Accuse di aggressione da parte dell'ex fidanzata

Non è la prima volta che la carriera ad alti livelli di Mohamed Ihattaren, giovane talento olandese di proprietà della Juventus, viene minata dai suoi comportamenti fuori dal campo. Il Telegraaf ha infatti pubblicato la notizia del suo arresto in seguito alle accuse di aggressione da parte dell’ex compagna Yasmine, star social di TikTok. La polizia olandese ha confermato la custodia del 21enne dopo l’interrogatorio in Questura seguito all’irruzione nella sua abitazione di Haarzichtlaan a Vleuten lunedì mattina. A novembre Ihattaren era già finito in manette per minacce, da tre giorni la Juventus non aveva più avuto notizie del giocatore che si allenava a Torino con i compagni.