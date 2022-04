Furto ieri sera nella villa del calciatore della Fiorentina Jonathan Ikoné, sulle colline intorno a Firenze. I ladri hanno agito quando nell'abitazione non c'era nessuno. Dopo aver forzato una porta finestra sono entrati e hanno messo a soqquadro le stanze, portando via tre orologi di valore, tra cui un Rolex, abiti di marca, borse e scarpe griffate. Il valore del bottino è ancora in corso di quantificazione da parte del calciatore francese, che vive nella villa col fratello e la sorella, ma da una prima stima potrebbe aggirarsi intorno a decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con personale della scientifica.