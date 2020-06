LEGGI ANCHE

Ildi Quique Setién torna in campo, lo fa a Mallorca per la gara di campionato da riprendere dopo lo stop per il coronavirus, ma nel frattempo il pensiero della Champions League resta fisso per i blaugrana che aspettano il ritorno con il«Ci pregiudicherebbe un po' giocare con il Napoli in campo neutro, visto che abbiamo già giocato al San Paolo. Ma se così dovesse essere l'accettemo» ha detto. «Fatto sta che in Liga e in Champions dipende tutto da noi con la consapevolezza di avere in squadra il migliore al mondo. Suarez sarà titolare, ma non per tutta la partita. È in buone condizione, ci vorranno alcune gare prima di rivederlo al meglio».