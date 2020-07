LEGGI ANCHE

Una vittoria di misura, la seconda di fila, ma comunque importantissima per il Barcellona diche si porta a casa i tre punti e tiene ancora il fiato sul collo al Real Madrid. La rete divale infatti il trionfo in esterna e tiene a galla i catalani che nonostante le difficoltà riescono a mantenere accesi i riflettori sulle possibilità di vincere il campionato.«Stiamo crescendo e in campo stiamo dando tutto, anche se con tante difficoltà fisiche» ha ammesso dopo il fischio finale, che nei giorni scorsi ha fatto scattare l'allarme anche sulla condizione dei suoi in vista della decisiva sfida di Champions con il Napoli . «Nel secondo tempo siamo calati, ho dovuto far riposare. Ma siamo soddisfatti, anche se il Real Madrid le sta vincendo tutte» ha concluso Setien.