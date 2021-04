Il Barça soffre, ma vince e torna in corsa nella Liga: i catalani ora sono a -1 dalla vetta. Vittoria di misura (1-0), dunque, per il Barcellona nel posticipo della 29/a giornata della Liga. Contro il Valladolid (in 10 negli ultimi dieci minuti della sfida per l'espulsione di Plano) decide una rete di Dembelè al 90'. Tre punti pesanti per i catalani che si portano a un solo punto dalla capolista Atletico Madrid.