Ciro Immobile, attaccante della Lazio e originario di Torre Annunziata, si è raccontato in una diretta Instagram con Damiamo Er Faina. «Chiudere la carriera a Napoli? Sono stato vicino al Napoli prima dell'arrivo alla Lazio e a che prima non avevo mai perso le speranze. Perché è la squadra della mia città e mi sarebbe piaciuto giocarci. Poi qua alla Lazio mi sono trovato talmente bene che non ho avuto più il pensiero. Sarebbe stato scorretto nei confronti della Lazio».