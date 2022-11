Il calciatore Gerard Piqué compra per errore un cimitero con 200 tombe

Gerard Piqué ha comprato a Málaga, in Spagna, un terreno con l'intenzione di costruire uno stabile, tuttavia, solo dopo l'acquisto si è reso che sul terreno che aveva acquistato vi era un cimitero con oltre 200 tombe.

Come scive JN, riportando l'articolo di N-TV, il difensore centrale dell'FC Barcelona intende costruire un hotel di lusso, ma le tombe ritrovate potrebbero ritardare i lavori. Tuttavia, l'archeologo Alberto Cumpian, in alcune dichiarazioni alla radio spagnola «Hoy por hoy Málaga», ha fatto presente che la maggior parte delle tombe sono vuote. Sarà però necessario fare alcuni studi per capire meglio l'origine della necropoli.

La scoperta di questo cimitero non dovrebbe interferire molto sull'obiettivo di Gerard Piqué, che ha già dimostrato di essere impegnato nella costruzione del complesso di lusso.