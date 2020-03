Tra diritti tv e sponsorizzazioni, se la serie A non dovesse riprendere a giocare, brucerebbe circa 750 milioni di euro. Soldi che le società non vedrebbero entrare. Senza dimenticare i milioni (tra i 140 e i 190) da incasso da stadio (coppe europee comprese) che verrebbero a mancare nei bilanci dei club se magari si ricominciasse ma si giocasse a porte chiuse (ipotesi che sembra la più plausibile al momento). Tradotto: sarebbe impossibile fronteggiare i costi attuali per quasi tutta la serie A. E almeno 12-13 società rischierebbero seriamente di non poter rispettare i propri impegni economici. Ovvio, qui parliamo di un comparto industriale come tanti altri che in questi giorni drammatici rischiano il collasso. Ma non dobbiamo dimenticare un altro aspetto di questo stop: il calcio genera risorse fiscali non di poco conto per lo Stato. Per esempio, l'Erario soltanto dalle scommesse sportive rischia di perdere un gettito di circa 110 milioni di euro da qui a giugno se non dovessero riprendere le partite e quindi le puntate. Normale dunque, che Figc e Lega su questo abbiano una intesa totale: far ripartire il campionato e portarlo alla fine. La Uefa spalmerà i danni derivanti dal rinvio al 2021 dell'Europeo anche su federazioni, leghe e club. In Serie A puntano a una sorta di paracadute per i mancati introiti dalle tv, previsti sotto la soglia delle 304 partite su 380. Finora ne sono state giocate 257.



Il calcio fermo è una iattura totale: non si pensi solo agli ingaggi dei calciatori, ma all'indotto che a ogni gara vive attorno al match. Ieri Gabriele Gravina a Radio 24 è tornato a parlare di questi aspetti. «Stiamo predisponendo una serie di richieste al nostro governo, un decreto legge che riconosca lo stato di crisi dello sport. Abbiamo bisogno di un riconoscimento per rinegoziare al nostro interno alcuni contratti e creare un sistema di mutualità». Ovvio che un altro tema, fondamentale, è il taglio agli stipendi. «In questo momento di emergenza non è un tabù. Bisognerà mettersi a un tavolo tutti e riflettere. C'è poco da fare. Bisognerà parlarne perché le cose sono cambiate. Ascoltiamo e vediamo: guai a prendere posizioni assolutiste e di contrapposizione. Non dico né si, né no, dico parliamone».



Tutto dipende se si tornerà a giocare oppure no. Perché se a maggio il campionato non riprende ( o riprende a porte chiuse), ovvio che una serie di questioni verranno poste sul tavolo negoziale coi calciatori. Il sindacato, guidato da Damiano Tommasi, difficilmente potrà alzare barricate per i milionari della serie A. In Lega c'è già una bozza di intesa tra i presidenti che punta a chiedere ai ricchi tesserati una decurtazione a fine anno del loro ingaggio tra il 15 e il 30 per cento a seconda di quanto viene percepito (il 30 per cento per gli stipendi lordi superiori al 1,5 milioni di euro).



In questa maniera, complessivamente la serie A punta a risparmiare 260 milioni di euro (il Napoli, per esempio, 28 milioni circa). Il rischio, secondo alcuni che vivono fuori dal mondo, è che i big possano andare altrove. Ma dove? La strada dei tagli agli stipendi toccherà tutte le leghe, non solo quella di A.



«La crisi e l'emergenza valgono per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di essere unito», dice ancora Gravina. Il presidente della Figc aggiunge: «Esiste un fondo del bilancio Uefa che prevede in questi casi di poterlo utilizzare. Quel che conta è toglierci di dosso queste zavorre di negatività. I contrasti che sono derivati da diritti e obblighi contrattuali ancora ce li portiamo dietro». Se il calcio dei ricchi piange, figuriamoci cosa attende quello minore. Casertana e Catania in Lega Pro hanno annunciato lo stop agli stipendi. «Servono interventi immediati già nel prossimo decreto», dice Francesco Ghirelli guida quella serie C dove, per la verità, molti presidenti non aspettavano altro per non pagare. Preoccupatissimo Cosimo Sibilia, numero uno della Lega Dilettanti: «Non so che fine faranno decine di squadre che vivono grazie alla sponsorizzazione della piccola bottega o dell'imprenditore del paese. Che verranno sicuramente meno». © RIPRODUZIONE RISERVATA