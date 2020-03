LEGGI ANCHE

«Diego ha 60 anni e patologie pregresse, quindi è un soggetto maggiormente a rischio rispetto ad altri. È preoccupato ma non vuole lasciare la panchina». Jorge Reina, vice-Presidente del Gimnasia allenato da, smentisce l'isolamento dell'ex stella del Napoli dopo l'emergenza coronavirus in sudamerica. «Diego nell’ultima settimana ha allenato i ragazzi, è stato con loro in ritiro, ed è andato in panchina contro il Banfield. Se si dovesse continuare a giocare, andrà ancora regolarmente in panchina».Ai microfoni di Radio Marte, il dirigente delha chiarito la posizione diche, secondo alcuni media argentini, era stato invitato ad un autoisolamento dal club nelle scorse ore. « Maradona resta a disposizione dei giocatori: se vogliono giocare, lui continuerà ad allenarli» ha dichiarato. «Non temiamo la possibilità di uno sciopero dei calciatori».