Fa Cup, il Leceister batte il Chelsea davanti ai 21 mila tifosi di Wembley

Il Leicester di Rodgers si prende la Fa Cup. Battuto nella finale di Wembley il Chelsea di Tuchel (0-1) grazie alla meravigliosa rete di Tielemans al minuto 63: botta dai 25 metri e palla che spacca la porta difesa da Kepa. Ma, oltre al belga, la firma sulla gara la mette Schmeichel, decisivo in due occasioni: prima su Chilwell e poi su Havertz. Due interventi strepitosi che permettono al Leicester di conquistare la prima Fa Cup della propria storia. Era l'unica squadra che fino a oggi era riuscita a portare a casa la Premier League e non il trofeo più vecchio del mondo. Un tabù che non esiste più.

WEMBLEY MERAVIGLIA

È stato uno spettacolo unico. Sopratutto per i 21 mila che hanno affollato le tribune di Wembley. Tutti con tampone negativo oppure con certificato di guarigione dal Covid. Ovviamente anche i vaccinati hanno potuto assistere alla partita. Nei prossimi 5 giorni ad ognuno di loro verrà recapitato un test rapido per permettere un eventuale tracciamento. Ma quello che rimane è un evento meraviglioso: il primo stadio realmente aperto da più di un anno. La festa in Inghilterra è quindi doppia. Non solo quella dei tifosi del Leicester ma anche di un'intera nazione che sembra essersi messa alle spalle il momento più duro della pandemia.