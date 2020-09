Adesso è ufficiale: Cengiz Under lascia la Serie A e si trasferisce in Premier League. L’attaccante turco giocherà nel Leicester, l’affare è andato in porto sulla base di prestito di 3 milioni e il diritto di riscatto a 23 per il club inglese: «Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League», ha detto Cengiz al sito ufficiale del Leicester. L’esterno è stato acquistato dall’ex ds Monchi nell’estate del 2017, un giocatore di talento che, però, non è mai riuscito a sbocciare in giallorosso complici anche i tanti infortuni muscolari subiti nell'arco della sua permanenza nella Capitale: «Cercherò di aiutare i miei compagni di squadra in campo e fuori e credo di poter migliorare la mia prestazione ogni giorno. Penso di essere veloce e di poter creare molte opportunità per i miei colleghi. Mi sento molto bene perché il mio migliore amico gioca per Leicester City. Sono molto felice di poter giocare con Çağlar (Söyüncü) e ho sempre guardato le partite di Leicester grazie a lui».

Under ha poi scritto un messaggio a tutti i tifosi della Roma pubblicato sul suo profilo Instagram: «Tre anni fa, quando ho varcato questa porta, sono venuto per iniziare una grande sfida. Durante la mia permanenza qui, ho amato non solo l’AS Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le persone di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il supporto che mi hanno dato sin dal mio primo momento qui. Dopo questo nostro tempo insieme, ho una nuova sfida davanti a me. Grazie a Brendan Rodgers, a tutto lo staff e la direzione, per avermi dato fiducia in questo nuovo capitolo. Grato alla mia famiglia e al mio agente che mi hanno sempre supportato. Non vedo l’ora di riflettere la mia passione sul campo». Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA