Il Lipsia non ha esercitato il diritto di riscatto per Patrick Schick e ora la trattativa per l'attaccante ceco con la Roma è in stallo. Intanto la formazione tedesca si prepara ad affrontare l'Atletico Madrid nella final eight di Champions League - «la partita più importante della storia del club», secondo il ds Markus Kr”sche. Dopo la notizia della positività al covid di Sime Vrsaljko e Angel Correa, Kr”sche si dice tranquillo:«Tutte le squadre sono arrivate a Lisbona, non credo che ci saranno contagi durante il torneo - ha detto - quando le squadre sono arrivate in Portogallo, non credo che nessuno verrà contagiato durante il torneo». Quanto a Schick Kr”sche ha ammesso che «la situazione non è cambiata da due o tre settimane. Siamo ancora troppo lontani per trovare una soluzione» ed ha assicurato che ora, l'attenzione del giocatore è tutta per la Champions Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA