Non solo Inter-Roma, anche l’asse tra i giallorossi e il Milan resta molto caldo. L’agente di Under è, infatti, a Milano per discutere con i rossoneri del possibile trasferimento del turco alla corte di Pioli. Come è noto, l’attaccante classe ‘97 non è considerato un titolare da Fonseca ed è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. La sua valutazione resta molto alta, sui 40 milioni di euro, ecco perché i meneghini stanno cercando di intavolare uno scambio con Suso possibile contropartita. Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA