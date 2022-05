Il napoletano Maresca fa festa: domenica 100esima in serie A

Fabio Maresca, il presidente della sezione Aia di Napoli, internazionale e fiore all'occhiello degli arbitri italiani, domenica taglia il traguardo delle 100 partite in serie A. È stato designato da Rocchi per dirigere Spezia-Atalanta. Maresca è alla gara numero 15 diretta in questa stagione in serie A (mentre altre nove volte è stato designato al Var): domenica era a Marassi per l'infuocato derby tra Genoa e Sampdoria. 41 anni, vigile del fuoco, vomerese, ha esordito in serie A il 18 maggio del 2014 in un Lazio - Bologna (1-0)