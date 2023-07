Il Napoli femminile riparte da Biagio Seno e Marco Zwingauer

Conferme e ripartenze. Nella cerimonia di premiazione a Palazzo San Giacomo le premesse della nuova stagione. Il presidente Alessandro Maiello e quello onorario Lello Carlino, già in quel preciso contesto istituzionale, spingevano sul tasto della continuità. Formula che ha avuto seguito per non disperdere quanto di buono ottenuto con la promozione in serie A.

E allora il Napoli femminile si prepara al prossimo campionato, annunciando che Biagio Seno sarà nuovamente il tecnico delle azzurre e Marco Zwingauer resterà nel ruolo di direttore generale.

Squadra che vince non si cambia. Senza scomodare troppo il serbo Vujadin Boskov, prevale la logica e il buonsenso all’ombra del Vesuvio. Nessuna rivoluzione, nessuno smembramento. Qualche ritocco certamente, ma nulla di più. Confermati d’emblée due tra i principali artefici della promozione in serie A.



Il mago delle panchine. Lavora sottotraccia, rifugge i riflettori, non annuncia proclami. Stile sobrio e riservato. Empatico con le calciatrici, dispensa buon umore e non disdegna simpatia. Biagio Seno guiderà la prima squadra anche nel 2023-2024. Traghettatore e driver, Seno è subentrato in corso d’opera al francese Dimitri Lipoff.

E i numeri parlano chiaro: dieci vittorie ed un pareggio in undici partite. Bilancio a dir poco lusinghiero.

«Una realtà come la nostra deve puntare sul gruppo e aggiungere tasselli che possono completare l’organico», spiega Seno. «Napoli sembra sia diventato il centro del mondo con lo scudetto vinto da capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. Ne beneficerà anche il movimento femminile», tiene a precisare il coach partenopeo.

Da Firenze a Partenope. Si tratta della terza stagione in azzurro per Marco Zwingauer. Arrivato nel dicembre 2021, il dg toscano proseguirà con rinnovato entusiasmo quanto iniziato. Si delinea, così, l’organigramma del Napoli femminile, che intende giocare un ruolo principale nello scenario che conta.