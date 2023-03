Il Napoli Futsal sogna lo scudetto come gli azzurri di Spalletti

Grande spettacolo a Cercola. Se ne sono accorte anche le ragazze del Napoli femminile, che hanno seguito la gara di capitan Fernando Perugino e compagni contro l’Olimpus Roma. Si sono divertite non poco Paola Di Marino, Claudia Mauri, Sara Tamborini e Martina Di Bari. Le azzurre confidavano nella vittoria della compagine di David Marìn, fermata sul 4-4 soltanto a sei secondi dalla sirena.

Pareggio in extremis. «Dispiace», dice l’allenatore spagnolo. «Sapevamo che il power play dei capitolini fosse un pericolo», ammette l’entrenador di Madrid. «Tutto sommato abbiamo difeso bene ma resta l’amaro in bocca, perché abbiamo condotto per larghi tratti la sfida», avverte il coach classe 1971.

Napoli sempre in vantaggio, con una prestazione superlativa di Rodolfo Fortino, autore di un tris pregevole. «Partita molto difficile», osserva il pivot numero 20, osannato dai tifosi e abbracciato dai giocatori dell’under 19 presenti in tribuna come sempre. «Basta distrarsi un attimo e si prende il gol», rammenta il goleador classe 1983.

Pazienza virtù dei forti. «Dobbiamo stare tranquilli e lavorare come sempre», argomenta Fortino. «I gol danno fiducia», conclude Robocop, che ha dedicato la tripletta al direttore generale Pasquale Scolavino.

In classifica comanda il club presieduto da Serafino Perugino con 49 punti. Al secondo posto la Feldi Eboli (46). Olimpus Roma e Came Dosson coabitano al terzo posto (44).

Derby del venerdì. Prossimo impegno il 17 marzo con la Sandro Abate Avellino al Pala Del Mauro (ore 20.30). Poi spazio alla Final Four di Coppa Italia al PalaVesuvio (25 e 26 marzo). Infine il recupero della 20esima giornata contro il Catania mercoledì 29 marzo. Il Napoli Futsal sogna lo scudetto come gli azzurri di Luciano Spalletti.