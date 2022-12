Il Pomigliano respira in classifica, Sanchez: «Avanti così»

Il Pomigliano respira. L’affermazione delle granata ai danni della Sampdoria (1-0) ha consentito alle campane di agganciare in classifica Sassuolo e liguri a quota 10. Terzetto alle spalle di Inter (19) e Milan (16). Nelle retrovie stazionano Como (7) e Parma (6).

Pantere on fire. «Vittoria importante con la Sampdoria. Abbiamo conquistato tre punti pesanti contro una squadra forte, che è venuta a Palma Campania a dire la sua», spiega il tecnico napoletano Carlo Sanchez. «Grande merito va dato alle ragazze, per aver colto un successo di fondamentale importanza per il prosieguo del lavoro che stiamo svolgendo».

Battelani gol. «Rinnovo i complimenti a capitan Gaia Apicella e compagne per l’impegno profuso. Dedichiamo la vittoria al presidente Raffaele Pipola e all’intero staff», dichiara soddisfatto l’allenatore Sanchez, che tiene a precisare. «Siamo una squadra unita, siamo una famiglia piccola ma di qualità».

Un Pomigliano vivo. «Le prestazioni ci sono sempre state sia con il Sassuolo che con la Roma. Abbiamo affrontato giocatrici di livello, che hanno risolto l’incontro con una giocata», ammette il coach granata.

«Le pantere hanno disputato sempre ottime prestazioni. Il gruppo di lavoro, con a capo Gerardo Alfano, si impegna e va elogiato per il lavoro quotidiano con le ragazze. Il grande merito è delle calciatrici, che sono favolose e hanno creato la giusta amalgama: sono contento per loro», asserisce Sanchez.

Gobbato ancora indisponibile. Palma Campania seconda casa del Pomigliano. Due partite e altrettante vittorie contro le rossonere e le blucerchiate. Sabato 10 dicembre arriva l’Inter. Solito lunch match delle ore 12.30. «E’ un bellissimo stadio, che ci porta fortuna. Speriamo di proseguire così», conclude fiducioso l’ex allenatore della Palmese.