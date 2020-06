Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: c'è anche Ciro Immobile alla ripresa degli allenamenti a Formello. L'attaccante, che ieri era stato lasciato a riposo precauzionale per un leggero affaticamento, oggi si è regolarmente rivisto in campo. In vista del tour de force che attende la squadra, d'altronde, se qualche giocatore accusa dei lievi fastidi lo staff dei preparatori opta sempre per 24 ore di riposo. Meglio non rischiare che un semplice affaticamento si possa trasformare ij qualcosa di più serio.



Se poi il giocatore si chiama Ciro Immobile allora meglio essere ancora più cauti anche perché la Lazio dovrà contare sui suoi gol per cercare di conquistare il terzo scudetto della sua storia.



Stessa cautela che si sta usando anche con altri giocatori che in questi giorni hanno accusato lievi fastidi come Leiva e Cataldi che verranno reinseriti in gruppo in maniera graduale. Problemi alle spalle invece per Jony, che si era stirato allenandosi a casa e Milinkovic, dolorante al ginocchio per una botta rimediata in allenamento. Inzaghi intanto inizia a studiare l'undici che il 24 giugno dovrà giocare a Bergamo contro l'Atalanta: out Lulic, a sinistra è una corsa a due tra Jony e Marusic con quest'ultimo che ha scalato le gerarchie e adesso si candida per una maglia da titolare anche se la possibile lunga assenza del capotano biancoceleste per infortunio, costringerà Inzaghi ad un'alternanza su quella fascia proprio tra i due giocatori. Per il resto in campo la Lazio titolare con il solito dubbio in attacco su chi tra Correa e Caicedo affiancherà Ciro Immobile. Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA