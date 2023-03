Il Sala Consilina vince la Coppa Italia di serie A2 supera ai supplementari l'Ostia 2-1

E' lo Sportinga Sala Consilina ad alzare la Coppa Italia di calcio a 5 di serie A2. La formazione del tecnico Fabio Oliva e dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, al termine di una sfida equilibrata con l'Ostia Lido, si aggidica l 'importante competizione.

Una sfida interminabile tra due squadre che si sono date battaglia su ogni pallone e er decidere la vincente non sono bastati i 40' dei tempi regolamentari e si è dovuti ricorrere ai supplementari dove la formazione valdianese con il suo uomo leader e capitano Brunelli ha realizzato la rete decisiva che è valsa la vittoria del trofeo tricolore.

Una partita intensa con le due squadre che non si sono mai tirate indietro. Il match si è sbloccato nella prima frazione quando il pivot brasiliano Brunelli, ha superato l'ottimo porrtiere laziale Di Ponto, per l'1-0 con cui si è chiuso il tempo. Nella ripresa l'Ostia non ci sta è aumenta il ritmo pur rischiando di capitolare ma l'estremo laziale appare insuperabile e quattro minuti dalla fine con Taloni, trova il pareggio. Per cui si deve ricorrere a due tempi supplementari e il Sala Consilina sfrutta il tiro libero nella seconda frazione alla battuta va Brunelli che segna la rete che vale la vittoria della Coppa Italia. Al suono della sirena inizia la festa dei 1500 spettatori presenti al Pala San Rufo (Salerno). Oltre alla Coppa Italia per lo Sporting anche il miglior giocatore del torneo il riconoscimento è andtao al portiere Domenico Marchesano. Grande soddisfazione per i cugini Detta: " Abbiamo scritto la storia di questo sport per il Vallo di Diano e portato in alto anche la Campania. E' un sogno che si avvera". Oliva: " Una prestazione impeccabile vittoria meritata".