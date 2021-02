La partita di Josip Ilicic contro il Real Madrid in Champions League è durata solo trenta minuti. Perché? Perché Gasperini, che l'ha inserito al 56' al posto di Muriel, sul risultato di 0-0, ha deciso di sostituirlo all'86' poiché non era contento del contributo dello sloveno. E alle telecamere e ai microfoni a bordocampo non sono sfuggite alcune frasi proprio pochi istanti prima del cambio: «Dai, lavorare. Datti da fare invece di alzare le braccia», le parole pronunciate dal tecnico dei bergamaschi.

Gasperini era infastidito dall'atteggiamento di Ilicic e per questo l'ha rimandato in panchina inserendo Malinovskyi. Ma in panchina Josip non è mai tornato, visto che è andato direttamente negli spogliatoi. Un atteggiamento che ovviamente non può esser piaciuto a Gasperini e alla società, che in questa stagione ha già avuto parecchie difficoltà con la gestione del caso Papu Gomez.

Ultimo aggiornamento: 12:32

