Esami Immobile conferma edema, niente Juve ma speranza Napoli

Arriva anche la conferma. Ciro Immobile salta la Juve, ma c'è una speranza di rivederlo in campo col Napoli. Il giocatore quest'oggi ha effettuato la risonanza magnetica in Paideia e alla fine l'esito dei controlli ha confermato un leggero edema nella zona del polpaccio sinistro. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei medici biancocelesti che si riservano di effettuare altri esami tra due o tre giorni per vedere l'andamento. Il giocatore sapeva che c'erano poche speranze di tornare a disposizione già con la Juve, ma si sta impegnando molto in questi giorni per seguire la terapia in modo tale che possa tornare in campo nel più breve tempo possibile.