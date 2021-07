Sta facendo il giro del web l'esultanza di Ciro Immobile dopo il primo gol della partita Belgio-Italia di ieri sera ad Euro 2020. L'attaccante napoletano, dopo aver tentato l'ennesima incursione in area, era stato colpito dal capitano dei Diavoli Rossi Jan Vertonghen ed era finito a terra dolorante... o perlomeno così sembrava. L'incredibile giocata di Barella che ha portato in vantaggio gli azzurri pochi secondi dopo, infatti, ha "smascherato" l'attaccante di Torre Annunziata, che subito dopo la realizzazione del centrocampista dell'Inter si è tuffato nelle esultanze insieme ai suoi compagni di squadra, rialzandosi immediatamente.

Le critiche

Questo atteggiamento non ha ancato di suscitare qualche reazione non proprio felicissima nella critica sportiva, sopratutto quella inglese. La Bbc, infatti, tramite il suo profilo Twitter ha commentato: «È pateticamente divertente comunque, vero? Ciro Immobile si rialza improssivamente al gol dell'Italia».

Non hanno mancato di esprimere il loro sdegno nè l'ex attaccante inglese Gary Lineker, oggi commentatore proprio dell'emittente brittanica, che ha commentato il tutto con una semplice emoji disgustata, nè lo scrittore Ruper Myers, anche lui piuttosto sorpreso da un gesto considerato decisamente "antisportivo" in giro per l'Europa.