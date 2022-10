Come da programma Immobile si è presentato in Paideia stamani per testare i progressi al bicipite femorale della coscia sinistra. Dopo aver seguito all'Olimpico la sconfitta dei suoi compagni di squadra contro la Salernitana, poco prima delle 8:30 l'attaccante della Lazio è arrivato nella clinica. Altro accertamento per monitorare i tempi di recupero e capire se riuscirà a rientrare per le ultime sfide del 2022. «Vediamo» la risposta di Ciro ai cronisti presenti in merito alla possibilità di farcela per il derby, oltre a uno «Sto bene» sorridendo poiché in attesa di conoscere le sue condizioni. Si tratterebbe ancora di un recupero miracoloso, ma il bomber biancoceleste ci proverà già per la stracittadina di domenica, sapendo che sarà determinante il risultato della risonanza di oggi.

Immobile: «Le mie sensazioni sono buone»

Una volta terminati gli accertamenti, alle 9:30 circa il calciatore ha lasciato la Paideia per affrontare un altro giorno di terapie e lavoro di recupero a Formello. Nelle prossime ore si capirà di più sulle tempistiche di rientro, ma Immobile ha confermato la sua serenità ai cronisti presenti: «Ancora non mi hanno detto niente perché non c’era il dottor Rodia, ma le mie sensazioni sono buone».