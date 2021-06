Immobile e gli scherzi di Insigne: «È piccolo e si nasconde ovunque»

Tra le tante domande ricevute oggi in conferenza stampa, Ciro Immobile ha dovuto spiegare anche quello che accade dietro le telecamere della nazionale italiana. In particolare, lo stretto legame con Insigne e Florenzi che si produce spesso in favolosi scherzi che poi finiscono in rete. «Lorenzo non gioca a PlayStation e per ingannare tempo mi fa gli scherzi. È piccolo e si nasconde ovunque, prima o poi mi farà venire un coccolone» ha raccontato l'attaccante della Lazio.