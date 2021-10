Italia-Spagna, il fratello di Immobile: «E ora a chi diamo la colpa?»

Dopo i fischi a Donnarumma, hanno fatto rumore i silenzi sull'assenza di Immobile e di un attaccante in grado di "buttarla dentro". Alla vigilia di Italia-Spagna l'infortunio di Ciro non era neanche tra i problemi principali da analizzare nella semifinale di Nations League. E oggi, dopo la sconfitta a San Siro, all'improvviso i social si schierano dalla parte di Immobile. A offrire l'assist (!) è il fratello del bomber della Lazio: «E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c'è!». Con questa story sul suo Instagram, Luigi scatena il topic che diventa trend su Twitter. Dalla soluzione "Falso Nueve" all'appello "Torna presto Ciro". Non solo analisi tattiche ma anche ironie che sui social non mancano mai. Ecco alcuni commenti degli utenti: "Anche ieri colpa di #Immobile quindi? Senza di lui la Nazionale gioca molto meglio..."; "Sia chiaro, non vi azzardate a risalire sul carro di #Immobile dopo tutto quello che gli avete detto"; "Dopo questa partita credo che oggi si debba indire la giornata delle scuse a #Immobile da parte di tutti i pallonari. Ma non avevate trovato la soluzione con #Kean e #Raspadori?".

