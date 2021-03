Immobile, dai gol a Torre Annunziata alla scarpa d'oro in Campidoglio

L'appuntamento è per mercoledì, in Campidoglio. Ecco dove e quando l'attaccante della Lazio Ciro Immobile riceverà mercoledì la Scarpa d'Oro vinta la scorsa stagione. Merito dei 36 gol realizzati nell'arco della passata stagione (la più lunga di sempre a causa dello stop forzato per il lockdown di marzo). Ma non per questo il Covid ha intaccato la vena realizzativa del bomber nato a Torre Annunziata 31 anni fa. Oggi, a premiarlo, sarà accolto dal sindaco di Roma Virginia Raggi.

Ne è passato di tempo da quando il giovanissimo Ciro Immobile segnava con la maglia del Sorrento. Erano i primi anni del 2000: fino al 2007, infatti, quando la Juventus decise di portarlo nel proprio settore giovanile. E pensare che a Torino, Ciro è diventato grande con un'altra maglia: quella granata. Ma per arrivarci bisogna fare un viaggio con la macchina del tempo fino 2013. In mezzo ci sono state le esperienze più o meno fortunate con Siena, Grosseto e Genoa. Ma ovviamente quella con il Pescara: il vero trampolino di lancio della sua carriera. Quella stagione (2011-12) lo ha viso protagonista in serie B con Zeman in panchina e un altro napoletano in campo, Lorenzo Insigne. 28 gol e una promozione spettacolare. Lo spot migliore per tuffarsi in serie A. La consacrazione a Torino, un paio di anni dopo prima del grande salto nel calcio internazionale. Borussia Dortmund e Siviglia, forse gli unici due incidenti di percorso di un ragazzo che sostanzialmente ha sempre vissuto a pane e gol. Poi il ritorno in Italia, il Torino (il prima fidanzatina) e la Lazio (la donna della sua vita). A Roma ha ritrovato, il sorriso, la continuità, i gol e la Nazionale. Segnando a raffica, stagione dopo stagione. Quella passata, probabilmente, resterà per sempre nella sua mente e nel suo cuore: 36 gol e uno scudetto mancato dopo un lungo testa a testa con la Juventus. Per fortuna alla fine è arrivata la Scarpa d'oro, battendo nel rush finale mostri sacri del gol come Messi, Ronaldo e Lewandowski.

È diventato il terzo italiano della storia a conquistare il premio dei bomber d'Europa. Prima di lui, infatti, erano riusciti nell'imprea Toni e Totti che si erano passati il testimone tra il 2006 e il 2007. 31 gol li aveva fatti con la Fiorentina Toni l'anno prima, 26, invece, erano bastati a Totti l'anno dopo per portare a casa il titolo. Ora è tempo di Immobile. Che si gode il premio, riguarda al passato e pensa al futuro: con la Lazio e con la Nazionale.

