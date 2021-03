De Laurentiis, con Agnelli e altri nove club tengono il punto: nessun passo indietro su Dazn e sul no all'ingresso dei Fondi nella governance della Lega. Oggi nuova fumata grigia in Lega Serie A sui diritti tv per il campionato 2021/24. Non sono cambiati gli schieramenti nel corso dell'assemblea dei club da poco conclusasi: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) a favore Dazn, gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) astenuti. Il presidente Dal Pino ha chiuso l'assemblea invitando le società a ritrovare l'unità di intenti che per molti mesi ha caratterizzato l'assemblea e a lavorare con spirito costruttivo ripartendo da quanto deciso poche settimane fa. Una intesa che sembra davvero molto complessa da trovare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA