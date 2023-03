Calcio: inchiesta Juve, il pm Santoriello si astiene dal processo

Il pm Ciro Santoriello non parteciperà in tribunale a Torino all'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus fissata per lunedì 27 marzo. Il pm, infatti, con una comunicazione al procuratore capo, Anna Maria Loreto, ha annunciato la decisione di astenersi dal rappresentare l'accusa nel processo che vede indagati, tra gli altri, gli ex vertici del club bianconero.

La decisione è arrivata in seguito alle polemiche sollevate nelle scorse settimane quando, in un video di alcuni anni fa e diffuso recentemente, il magistrato con una battuta scherzosa in un convegno confessava la sua fede calcistica napoletana. Il procuratore capo Loreto ha preso atto della comunicazione e sottolineato il suo «apprezzamento per l'alto senso istituzionale e per l'attaccamento all'ufficio» mostrato dal pm Santoriello.