Inchiesta Prisma Juventus, la Procura Generale di Cassazione: «Il processo rimane a Torino»

È arrivata in mattinata la decisione della Procura generale della Cassazione sulla richiesta di spostamento a Milano o Roma della sede del procedimento giudiziario relativo all’Inchiesta Prisma. La Cassazione ha dichiarato inammissibile (per questioni di procedura) l'istanza presentata dagli avvocati della Juventus, visto che dalla data di presentazione è arrivata anche la richiesta di rinvio a giudizio per i 12 indagati da parte dei magistrati, dunque il procedimento giudiziario rimane a Torino, almeno fino all'udienza preliminare. «La richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero, sollevata dalla difesa- si legge nel comunicato -, resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede innanzi a cui potrà essere sollevata la relativa eccezione».