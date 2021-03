L'ex Catania Takayuki Morimoto è nei guai. L'attaccante del Luqueño, prima divisione in Paraguay, è stato arrestato dopo un incidente che ha coinvolto la sua auto e un motociclista, a cui non ha prestato soccorso dopo averlo investito. ll giapponese, una volta fermato dalla polizia, è risultato anche positivo all'alcoltest con un tasso di 0.41 mg. Per fortuna nell'incidente non ci sono state vittime, ma i danni sull'auto di Morimoto e sulla moto sono evidenti: il Suv dell'attaccante è completamente distrutto sul lato destro del passeggero, segno del fortissimo impatto. Adesso verrà giudicato dalle autorità paraguaiane, ma la sua avventura al Luqueño potrebbe già essere finita.

Nell'ultima stagione Morimoto ha giocato in Giappone nell'Avispa Fukuoka, ma in Italia è diventato "celebre" giocando con il Catania dal 2006/2007 al 2012/2013 con una parentesi anche al Novara.

Ultimo aggiornamento: 12:33

