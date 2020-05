Un'ora e mezza di confronto. Da un lato il Comitato tecnico scientifico del Governo e dall'altro la Figc con il presidente Gravina e il prof. Zeppilli. Qualche piccola frizione sempre sul tema dei tamponi ma superabile. La Federcalcio è pronta a sostituirli con i test sierologici e i test molecolari verrebbero usati solo nei casi sospetti. La Figc, dal canto suo, ha dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere tutte le problematiche (tra cui, ad esempio, la mancanza di tamponi in alcune regioni). Il presidente Gravina ha inoltre messo sul tavolo l'esperienza tedesca sulla gestione delle positività, per capire se può essere una via possibile anche per l'Italia.



Ora il comitato redigerà una relazione che verrà consegnata al Ministro della Salute, Speranza che valuterà.



Filtra grande ottimismo per la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 18 maggio visto il clima sereno con cui si è svolta la riunione. Ultimo aggiornamento: 19:51