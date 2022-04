Smaltiti i postumi del "Derby d’Italia" è già tempo di interrogatori presso la Procura di Torino, per il secondo filone dell’inchiesta Prisma. In mattinata si è presentato Cuadrado mentre nel pomeriggio sono attesi dai pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello i due difensori Bonucci e Chiellini. Che dovranno chiarire, in qualità di persone informati sui fatti, i contorni della “manovra stipendi”, ovvero l’accordo tra la società e i giocatori per le mensilità congelate durante il 2020, in piena pandemia. Secondo la procura 3/4 delle mensilità congelate sono state posticipate nella stagione seguente, operazione che però non risulta dai libri contabili della Juventus. In mattinata Tevez ha fatto visita alla squadra alla Continassa, dopo aver assistito al match contro l’Inter allo Stadium, mentre Locatelli si è presentato al JMedical con un tutore al ginocchio per sottoporsi ad esami strumentali, dopo il sospetto stiramento del collaterale: ne avrà per 20/30 giorni circa.