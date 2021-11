Conti Juventus, Arrivabene in Procura come testimone

Nuova giornata di audizioni oggi in procura a Torino per i magistrati che si occupano dell'inchiesta sui conti della Juventus. È giunto in Procura l'ad bianconero Maurizio Arrivabene per essere ascoltato come testimone dal pool di investigatori coordinato dal procuratore aggiunto, Marco Gianoglio. Sabato, all'indomani delle perquisizioni effettuate nel tardo pomeriggio di venerdì nelle sedi della società, era stato ascoltato sempre come testimone per circa 9 ore il direttore sportivo, Federico Cherubini.