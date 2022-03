Venerdì a Doha il sorteggio Mondiale ci sarà l'ex rappresentante di Maradona

Stefano Ceci, già rappresentante di Diego Maradona, è stato invitato a Doha dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, alla cerimonia del sorteggio dei Mondiali che si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Ceci ha esposto a Infantino a Napoli (in occasione della cerimonia di consegna della statua dedicata al Pibe esposta all'interno dello stadio) un progetto per l'installazione nell'aeroporto di Doha del calco del piede dell'asso scomparso il 25 novembre 2020.