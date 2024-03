Infortunio Dybala, lesione dell'adduttore e niente Sassuolo: quante partite salta e come sta

Alla fine l'infortunio per Paulo Dybala è arrivato. L'argentino della Roma ha accusato un fastidio muscolare nell'allenamento di ieri che si è rivelato una piccola lesione muscolare dell'adduttore lingo della coscia destra. Uno stop che non ci voleva per l'argentino che sembrava aver trovato una forma fisica quasi perfetta con Daniele De Rossi in panchina.

In questa stagione, infatti, non era mai riuscito a fare 10 partite di fila senza accusare problemi fisici.

Ora, invece, tra coppa e campionato, la Joya ha accumulato tanti minuti nelle gambe con quattro partite su cinque giocate in due settimane. La Joya salterà di sicuro la gara con il Sassuolo e anche gli impegni con l'Argentina previsti per queste settimane in cui c'è la sosta.

Come sta Dybala

Le effettive condizioni di Dybala non sono ancora state specificate e nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per verificare l'effettiva entità dello stop. Per ora il problema sembra essere piccolo e quindi facilmente risolvibile in pochi giorni, anche se non essendoci una diagnosi precisa è difficile stimare il suo rientro.

Quante partite salta

Di sicuro Paulo Dybala salta la partita con il Sassuolo, ma oltre a quella forse potrebbe essere in dubbio la sua presenza con il Lecce il primo aprile. Tra le due, per fortuna di De Rossi e dei tifosi della Roma c'è la pausa per le nazionali a cui, però, la Joya non prenderà parte proprio a causa di questo infortunio. In programma per l'Argentina c'erano le gare con El Salvador e poi la Costa Rica.