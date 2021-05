Ibrahimovic, niente Europei: resterà fuori almeno sei settimane

Arriva su Twitter la dichiarazione che nessun tifoso svedese avrebbe mai voluto sentire: Zlatan Ibrahimovic, dopo aver riabbracciato la maglia della nazionale, non ci sarà al prossimo europeo, a causa della distorsione al ginocchio rimediato contra la Juventus a Torino e che lo costringerà ad almeno 6 settimane di terapia conservativa.

A darne la notizia è stata la Federcalcio svedese con un tweet: "Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionati Europei di questa estate". Una brutta notizia non solo per un'intera nazione ma anche per tutti gli appasionati di calcio e per gli organizzatori della competizione, che perdono così un "testimonial" di punta del calcio europeo.

