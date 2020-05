L'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra Harry Kane è stato presentato come sponsor della maglia del Leyton Orient, club della Lega inglese Two side per la stagione calcistica 2020/21. Kane, 26 anni, ha trascorso cinque mesi in prestito alla squadra di Londra - che gioca nel quarto livello del calcio inglese - quando era un adolescente, segnando cinque gol in 18 presenze, incluso il suo primo gol da giocatore professionista. «Sono nato e cresciuto solo a un paio di miglia dallo stadio e sono davvero felice di avere l'opportunità di restituire qualcosa al club che mi ha dato il mio primo avvio professionale», ha spiegato Kane. La parte anteriore delle magliette presenterà un messaggio di ringraziamento per gli operatori sanitari della nazione e il 10 percento di tutte le vendite andrà in beneficenza. «Questo mi dà anche una piattaforma per poter fare un grande ringraziamento ai tanti eroi in prima linea là fuori che forniscono assistenza e supporto durante questi tempi difficili», ha detto l'attaccante.



Al momento non c'è ancora alcuna data di ritorno per il calcio in Inghilterra dopo che è stato arrestato a marzo a causa della pandemia di Covid-19, e l'amministratore delegato dell'Orient Danny Macklin ha dichiarato che il club «ha voluto ringraziare per l'eccezionale duro lavoro e la dedizione degli eroi in prima linea durante questa pandemia e anche portare l'attenzione sulle altre organizzazioni benefiche. »Siamo in tempi incerti e preoccupanti in tutto il mondo, ma grazie ai loro sforzi riusciremo a superare questo insieme. Grazie, Harry, per il tuo straordinario supporto e la tua generosità - sei un vero modello per il gioco moderno«, ha dichiarato Macklin. Ultimo aggiornamento: 13:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA