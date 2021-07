Per la prima volta nella storia l'Inghilterra agguanta una finale di un Europeo, a suo modo molto sui generis. Ma il comportamento di alcuni suoi tifosi, ieri, a Wembley, contro la Danimarca non è passato inosservato all'Uefa.

Uefa announce disciplinary proceedings against England, after laser pointer directed at Danish goalkeeper Kasper Schmeichel during Euro 2020 semi-final https://t.co/6Cku0mCk1k — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 8, 2021

Tra l'uso del puntatore laser, fischi all'inno nazionale danese prima della partita e accensione di fuochi d'artificio allo stadio: i supporter della squadra di Southgate, che in finale troverà la nostra Italia, sono finiti sotto procedimento, e il caso verrà trattato dall'organo di controllo, etica e disciplina dell'Uefa.