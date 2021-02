Il leader calmo. Carlo Ancelotti ne ha viste tante. Figurarsi vincere gli ottavi di finale della FA Cup. Anche se contro Mourinho. Anche se al termine di una partita pazza, finita ai supplementari per 5-4. Perché se il suo Everton batte il Tottenham la panchina impazzisce di gioia, ma lui, Ancelotti, si bene un bel the caldo, all'inglese. Una scena che al web non sfugge. E Carlo viene osannato per il suo gesto di classe e tranquillità al termine di una partita tutta spettacolo e gol (ben 9) sul terreno di Goodison Park, a Liverpool. La squadra di Carlo Ancelotti l'ha spuntata sugli 'Spurs' di José Mourinho grazie a un gol al 7' dei primo prolungamento realizzato da Bernard.

I londinesi erano passati per primi in vantaggio con Sanchez dopo 3' di gioco, l'Everton ha ribaltato presto la situazione con Calvert-Lewin, Richarlison e Sigurdsson, che ha calato il tris per i 'Toffes'. L'ex romanista Lamela ha accorciato le distanze per gli 'Spurs', quindi ancora Sanchez ha realizzato il momentaneo 3-3 nella ripresa. La squadra di Ancelotti è tornata in vantaggio con Richarlison, prima del 4-4 di Kane, che ha mandato le squadre ai supplementari, dove la rete di Bernard ha fatto la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA