Live Inghilterra-Francia 0-1: lampo di Tchouaméni da 25 metri!

Il Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982, entrambe nella fase a gironi. Gli inglesi agli ottavi hanno battuto con un secco 3-0 il Senegal, la Francia ha fatto altrettanto contro la Svizzera (3-1) con tanto di doppietta di Mbappé che in questa manifestazione ha già segnato cinque gol.

Le formazioni ufficiali

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Dove vedere Inghilterra-Francia

L'incontro tra Inghilterra e Francia è in programma alle ore 20 al Al Bayt Stadium di Al-Khor. Sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e su Rai Play in streaming. Diretta testuale e aggiornamenti su ilmessaggero.it