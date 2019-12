Josep Guardiola, alla soglia dei 50 anni, può lasciare il Manchester City prima della scadenza naturale dell'accordo, prevista per il 30 giugno 2021. Ne è convinta la stampa inglese, e in particolare il Times, secondo cui nel contratto dell'allenatore spagnolo ci sarebbe una clausola rescissoria relativa al mancato soddisfacimento di determinate condizioni, come ad esempio i risultati. Guardiola che, a parte il Barcellona, non ha hai guidato per quattro stagioni la stessa squadra, è stato accostato al Bayern Monaco, sua ex formazione, sebbene il club tedesco abbia da tempo nel mirino anche Thomas Tuchel, attualmente sulla panchina del PSG. In estate il nome di Guardiola, invece, era stato accostato alla Juve, che è sempre interessata all'ingaggio del tecnico spagnolo. A maggior ragione adesso che è spuntata questa clausola. Ultimo aggiornamento: 13:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA