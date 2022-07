Campionato Europeo femminile Francia-Italia 2-0: incredibili errori, le transalpine dilagano

Comincia contro la Francia il campionato europeo dell'Italia femminile. La Nazionale rosa può contare su colonne della squadra come Sara Gama, Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, della Ct Milena Bertolini e del Capodelegazione della Nazionale femminile Cristiana Capotondi.

L'Italia, oltre che con le transalpine, dovrà vedersela in un girone a 4 con Belgio e Islanda. La ct Bertolini schiera Simonetti, Rosucci, Sabatino, Schroffenegger, Bonfantini, Filangieri, Di Guglielmo, Giacinti, Piemonte, Durante, Lenzini.

Devastante l'inizio della Francia che in 12' va in gol con Geyoro e Katoto. Le Azzurre non riescono a riprendersi e la Francia, padrona delle fascie, rischia di trovare ripetutamente un altro gol.