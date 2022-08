Insigne & Bernardeschi in gol, Toronto tiene vive le speranze playoff

Gol facili ormai non sa farne più Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli che in Mls, per la seconda volta di fila, va in gol con un destro a volo che lascia poche speranze agli avversari. Una rete bella e soprattutto decisiva, con quella del compagno Federico Bernardeschi bastano al Toronto per battere 2-0 Charlotte e tenere viva la speranza playoff, distanti ora 3 punti.