Insigne, una felpa tutta azzurra per celebrare lo scudetto del Napoli

Una felpa azzurra con il numero 10 e sopra lo scudetto. Lorenzo Insigne porta Napoli nel cuore e ora anche nello spogliatoio di Toronto, l'ex capitano azzurro ha voluto celebrare a distanza la vittoria dei suoi ex compagni in Serie A negli ultimi giorni e ora anche direttamente in Mls.

L'outfit scelto prima della gara contro New England di questa notte - persa 0-2 dai canadesi - non è casuale per il napoletano, che ora spera di poter rilanciare anche i suoi in campionato.