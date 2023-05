Insigne già scavalcato: non è più il pagato della Mls

A nemmeno un anno dal suo arrivo, Lorenzo Insigne non è più il calciatore più pagato della Mls, il primo campionato di calcio americano dove gioca con il suo Toronto. Come da accordi con il club canadese, infatti, l'ex capitano del Napoli percepirà in questa stagione da poco cominciata 625.000 dollari al mese (7,5 milioni di dollari di stipendio complessivo annuale), il secondo ingaggio dell'intera Lega.

Come si evince dall'ultima pubblicazione della Lega americana - che annualmente svela gli ingaggi più importanti e i parametri di spesa dei diversi club in un principio di trasparenza e sostenibilità proprio del mondo anglosassone - al primo posto della speciale classifica c'è Xherdan Shaqiri, lo svizzero arrivato lo scorso anno ai Chicago Fire, con 8 milioni totali all'anno. Sul podio anche il Chicharito Hernández con 7,4 milioni, subito prima di Federico Bernardeschi, compagno di Insigne a Toronto, con 6,3 milioni di ingaggio.