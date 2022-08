Insigne, super gol ma non basta: Higuain batte il suo Toronto

Un gol bellissimo, a volo di destro, che ha già fatto il giro del mondo. Lorenzo Insigne esulta ancora, è la terza rete in campionato per l'ex Napoli che però non riesce stavolta a evitare la sconfitta al suo Toronto. La sfida della notte contro l'InterMiami del suo ex compagno Gonzalo Higuain - che non segna - se la aggiudicano proprio i floridiani per 2-1, un risultato che fa male alle speranze playoff dei canadesi.